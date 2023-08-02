Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نماز، قول ايله اللّٰه آراسنده يوكسك بر نسبت و علوى بر مناسبت و نزيه بر خدمتدر كه، هر روحى جلب و جذب ايتمك نمازڭ شأنندندر. Nurdan Katreler Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namazın şe’nindendir. İşaratü'l-İcaz, s. 61

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