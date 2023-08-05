Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صدقه‌يى آلان آدم، او صدقه‌يى سفاهتده دگل، حاجاتِ ضروريه‌سنده صرف ايتمه‌سى لازمدر. Nurdan Katreler Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hâcât-ı zaruriyesinde sarf etmesi lâzımdır. İşaratü'l-İcaz, s. 62

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