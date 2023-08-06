Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نماز، خالقِ ذو الجلال طرفندن، هر يگرمى درت ساعت ظرفنده، تعيين ايديلن وقتلرده معنوى حضورينه ياپيلان بر دعوتدر. Nurdan Katreler Namaz, Hâlık-ı Zülcelâl tarafından, her yirmi dört saat zarfında, tayin edilen vakitlerde manevî huzuruna yapılan bir davettir. İşaratü'l-İcaz, s. 61

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