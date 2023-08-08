Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانلرڭ هيئتِ إجتماعيه‌سنده إنتظام و آسايشى تأمين ايدن كوپرى، زكاتدر. Nurdan Katreler İnsanların hey’et-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. İşaratü'l-İcaz, s. 63

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