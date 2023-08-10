Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانلرڭ ترقّياتنه أنگل اولان عصيانلردن، إختلاللردن، إختلافلردن ميدانه گلن فلاكتلرڭ ترياقى، علاجى معاونتدر. Nurdan Katreler İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin tiryakı, ilâcı muavenettir. İşaratü'l-İcaz, s. 63

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