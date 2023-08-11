Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زكاتڭ وجوبى ايله ربانڭ حرمتنده بيوك بر حكمت، يوكسك بر مصلحت، گنيش بر رحمت واردر. Nurdan Katreler Zekâtın vücubu ile ribanın hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. İşaratü'l-İcaz, s. 63

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