Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسلاميت ماضى ايله إستقبالى قنادلرى آلتنه آلمش، گولگه‌لنديره‌رك، إستراحتِ عموميه‌يى تأمين ايدييور. Nurdan Katreler İslâmiyet mazi ile istikbali kanatları altına almış, gölgelendirerek, istirahat-i umumiyeyi temin ediyor. İşaratü'l-İcaz, s. 68

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