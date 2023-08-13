Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن بتون كتبِ سالفه‌نڭ گوزللكلرينى و أسكى شريعتلرينڭ قواعدِ أساسيه‌لرينى جمع ايتمشاولديغندن، اصولده معدِّل و مكمِّلدر. Nurdan Katreler Kur’ân bütün kütüb-ü sâlifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavaid-i esasiyelerini cem’ etmiş olduğundan, usulde muaddil ve mükemmildir. İşaratü'l-İcaz, s. 68

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