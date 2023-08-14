Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حكمت و مصلحتڭ إقتضاسى اوزرينه، عمرِ بشرڭ مرتبه‌لرينه گوره أحكامِ فرعيه‌ده تبدّل واردر. Nurdan Katreler Hikmet ve maslahatın iktizası üzerine, ömr-ü beşerin mertebelerine göre ahkâm-ı fer’iyede tebeddül vardır. İşaratü'l-İcaz, s. 68

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