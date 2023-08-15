Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ هر هانگى بر يرنده بولنان بر كلمه، او موقعڭ باشنده بر تاجِ ذرّين گبى گورونور. Nurdan Katreler Kur’ân’ın herhangi bir yerinde bulunan bir kelime, o mevkiin başında bir tâc-ı zerrin gibi görünür. İşaratü'l-İcaz, s. 68

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