Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حضرتِ محمّد (ع.ص.م) خاتم الأنبيادر؛ رسالتى عامّه‌در؛ شريعتى سائر شريعتلرڭ محاسننى جمع ايله اونلرڭ ناسخيدر. Nurdan Katreler Hazret-i Muhammed (asm) hâtemü’l-enbiyadır; risaleti âmmedir; şeriatı sair şeriatların mehasinini cem’ ile onların nâsihidir. İşaratü'l-İcaz, s. 69

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