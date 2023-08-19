Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر يوم و سنه وسائره گبى هر نوعده، نوعى بر قيامتِ مكرّره واردر. Nurdan Katreler Yevm ve sene ve saire gibi her nevide, nev’î bir kıyamet-i mükerrere vardır. İşaratü'l-İcaz, s. 71

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