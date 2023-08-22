Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرده‌كى إستعداد، قيامته بر رمزدر. و كذا، بشرڭ غيرِ متناهى مَيل و أمللرى قيامتى ايستر. Nurdan Katreler Beşerdeki istidat, kıyamete bir remizdir. Ve keza, beşerin gayr-i mütenahi meyil ve emelleri kıyameti ister. İşaratü'l-İcaz, s. 71

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