Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ظامڭ نظام اولماسى، آنجق و آنجق سعادتِ أبديه‌يى نتاج ايتمكله اولور. يعنى او نظامده‌كى معنويات و نكته‌لر، آنجق عالمِ آخرتده سنبللنه‌جكدر. Nurdan Katreler Nizamın nizam olması, ancak ve ancak saadet-i ebediyeyi intâc etmekle olur. Yani, o nizamdaki maneviyat ve nükteler, ancak âlem-i ahirette sümbüllenecektir. İşaratü'l-İcaz, s. 71

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