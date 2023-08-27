Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر نوعده، هر بر فردده حكمتلره، مصلحتلره رعايت ايدن و عنايتِ أزليه‌نڭ تمثالى اولان حكمتِ تامّه، سعادتِ أبديه‌نڭ گلمسنى تبشير ايدييور. Nurdan Katreler Her bir nevide, her bir fertte hikmetlere, maslahatlara riayet eden ve inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i tamme, saadet-i ebediyenin gelmesini tebşir ediyor. İşaratü'l-İcaz, s. 72

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