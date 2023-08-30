Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر نوع مخلوقاتده، بر نوع قيامتڭ و بر چشيد حشرڭ تكرار ايله وقوعه گلمكده اولديغى، بيوك قيامتڭ وقوعنه و گله‌جگنه إشارتدر. Nurdan Katreler Her nevi mahlûkatta, bir nevi kıyametin ve bir çeşit haşrin tekrarla vukua gelmekte olduğu, büyük kıyametin vukuuna ve geleceğine işarettir. İşaratü'l-İcaz, s. 73

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.