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2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Nurdan Katreler

02 Eylül 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

جنابِ حق طرفندن مكرّم قيلينان إنسانڭ جوهرِ روحنده أكيلن و رقملره صيغميان إستعدادلر وار.

Nurdan Katreler

Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevher-i ruhunda ekilen ve rakamlara sığmayan istidatlar var.

İşaratü'l-İcaz, s. 73

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