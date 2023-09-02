Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق طرفندن مكرّم قيلينان إنسانڭ جوهرِ روحنده أكيلن و رقملره صيغميان إستعدادلر وار. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevher-i ruhunda ekilen ve rakamlara sığmayan istidatlar var. İşaratü'l-İcaz, s. 73

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