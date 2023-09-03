Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رحمت آنجق سعادتِ أبديه ايله رحمت اولور؛ و نعمت آنجق او سعادت ايله نعمت اولور. Nurdan Katreler Rahmet ancak saadet-i ebediye ile rahmet olur; ve nimet ancak o saadetle nimet olur. İşaratü'l-İcaz, s. 73

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.