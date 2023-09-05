Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أبدى آيريلمقدن طوغان و عمومى ماتملردن يوكسه‌لن او بلالردن كائناتى، بِالخاصّه شعورلى اولان مخلوقاتى قورتاران شى سعادتِ أبديه‌نڭ گلمسيدر. Nurdan Katreler Ebedî ayrılmaktan doğan ve umumî matemlerden yükselen o belâlardan kâinatı, bilhassa şuurlu olan mahlûkatı kurtaran şey saadet-i ebediyenin gelmesidir. İşaratü'l-İcaz, s. 74

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