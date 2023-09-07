Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون نعمتلرڭ، راحتلرڭ، لذّتلرڭ روحى سعادتِ أبديه‌در. Nurdan Katreler Bütün nimetlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu saadet-i ebediyedir. İşaratü'l-İcaz, s. 74

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