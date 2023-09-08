Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اون اوچ عصردن بَرى يدى وجهله إعجازى تصديق ايديلن قرآنِ معجز البيانڭ حشر حقّنده‌كى بياناتى،سعادتِ أبديه‌نڭ گله‌جگنه كافى بر دليل دگل ميدر؟ Nurdan Katreler On üç asırdan beri yedi vecihle i’cazı tasdik edilen Kur’ân-ı Mu’cizü'l-Beyan’ın haşir hakkındaki beyanatı, saadet-i ebediyenin geleceğine kâfi bir delil değil midir? İşaratü'l-İcaz, s. 75

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