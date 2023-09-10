Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر "عجب الذَنَبْ" تعبير ايديلن بر قسم ذرّه‌لر، إنسانڭ تخمى حكمنده اولوب، حشرده او ذرّه‌لر اوزرينه بدنِ إنسانى نشو و نما ايله تشكّل ايدر. Nurdan Katreler “Acbü’z-zeneb” tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insânî neşv ü nema ile teşekkül eder. İşaratü'l-İcaz, s. 77

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