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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Nurdan Katreler

11 Eylül 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

"عجب الذَنَبْ" تعبير ايديلن بر قسم ذرّه‌لر، إنسانڭ تخمى حكمنده اولوب، حشرده او ذرّه‌لر اوزرينه بدنِ إنسانى نشو و نما ايله تشكّل ايدر.

Nurdan Katreler

“Acbü’z-zeneb” tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insânî neşv ü nema ile teşekkül eder.

İşaratü'l-İcaz, s. 77

 

 

 

 

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