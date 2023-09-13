Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هدايت، حدِّ ذاتنده بيوك بر نعمتدر و وجدانى بر لذّتدر و روحڭ جنّتيدر؛ ناصل كه ضلالت، روحڭ جهنّميدر. Nurdan Katreler Hidayet, haddizatında büyük bir nimettir ve vicdânî bir lezzettir ve ruhun Cennetidir; nasıl ki dalâlet, ruhun Cehennemidir. İşaratü'l-İcaz, s. 79

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