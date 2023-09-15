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15 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Nurdan Katreler

15 Eylül 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بر پارچه جام، بيوك بر صحرايى گوسترديگى گبى، بعضًا اولور كه بر كلمه اوزون و خيالى بر ماجرايى سڭا گوسترر.

Nurdan Katreler

Bir parça cam, büyük bir sahrayı gösterdiği gibi, bazen olur ki bir kelime uzun ve hayalî bir macerayı sana gösterir.

İşaratü'l-İcaz, s. 79

Okunma Sayısı: 170
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