Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر پارچه جام، بيوك بر صحرايى گوسترديگى گبى، بعضًا اولور كه بر كلمه اوزون و خيالى بر ماجرايى سڭا گوسترر. Nurdan Katreler Bir parça cam, büyük bir sahrayı gösterdiği gibi, bazen olur ki bir kelime uzun ve hayalî bir macerayı sana gösterir. İşaratü'l-İcaz, s. 79

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