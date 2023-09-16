Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانكه هدايتِ إلٰهى، بر براق اولوب مؤمنلره گوندريلمشدر. مؤمنلر طريقِ مستقيمده اوڭا بينه‌رك عرشِ كمالاته يورورلر. Nurdan Katreler Sanki hidayet-i İlâhî, bir burak olup Mü’minlere gönderilmiştir. Mü’minler tarîk-ı müstakimde ona binerek arş-ı kemalâta yürürler. İşaratü'l-İcaz, s. 80

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