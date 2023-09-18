Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كفرڭ، بيوك بر مصيبت اولمقله برابر، لذّتى يوق، ألمى وار؛ نعمتى يوق، نقمتى وار. Nurdan Katreler Küfrün, büyük bir musibet olmakla beraber, lezzeti yok, elemi var; nimeti yok, nikmeti var. İşaratü'l-İcaz, s. 89

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