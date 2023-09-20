Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قلب ايله وجدان، نورِ ايمان سايه‌سنده حقائقِ إلٰهيه‌نڭ تجلّيسنه مظهر اولمقله منبعِ كمالات، حياتدار و ضيادار اولورلر. Nurdan Katreler Kalp ile vicdan, nur-u iman sayesinde hakaik-ı İlâhiyenin tecellisine mazhar olmakla menba-ı kemalât, hayattar ve ziyadar olurlar. İşaratü'l-İcaz, s. 90

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