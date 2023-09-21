Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانكه كائنات، إلٰهى بر موسيقى دائره‌سيدر. درلو درلو آوازلرله، چشيد چشيد ترنّماتله قلبلره حزنلرى و ربّانى عشقلرى إنطباع ايتديرمكله... Nurdan Katreler Sanki kâinat, İlâhî bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalplere hüzünleri ve Rabbânî aşkları intıbâ’ ettirmekle... İşaratü'l-İcaz, s. 90

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