Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر علوى حزنلرى، ربّانى عشقلرى ايراث ايدن سسلر حلالدر. يتيمانه حزنلرى، نفسانى شهواتى تحريك ايدن سسلر حرامدر. Nurdan Katreler Ulvî hüzünleri, Rabbânî aşkları îrâs eden sesler helâldir. Yetimâne hüzünleri, nefsânî şehevatı tahrik eden sesler haramdır. İşaratü'l-İcaz, s. 91

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