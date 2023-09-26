Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گوز، كفر ظلمتيله كور اولورسه، دنيا، گنيشلگيله برابر، بر حپسخانه شكلنه گيرر؛ بتون حقائقِ كونيه، نظرندن گيزله‌نير. Nurdan Katreler Göz, küfür zulmetiyle kör olursa, dünya, genişliğiyle beraber, bir hapishane şekline girer; bütün hakaik-ı kevniye, nazarından gizlenir. İşaratü'l-İcaz, s. 91

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