Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اللّٰه، حكيمدر. اويله ايسه، ثواب و عقاب عبث دگلدر؛ آنجق إستحقاقه گوره‌در. اويله ايسه، إضطرار و جبر يوقدر. Nurdan Katreler Allah, Hakîm’dir. Öyle ise, sevap ve ikab abes değildir; ancak istihkaka göredir. Öyle ise, ıztırar ve cebir yoktur. İşaratü'l-İcaz, s. 92

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