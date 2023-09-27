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27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Nurdan Katreler

27 Eylül 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

اللّٰه، حكيمدر. اويله ايسه، ثواب و عقاب عبث دگلدر؛ آنجق إستحقاقه گوره‌در. اويله ايسه، إضطرار و جبر يوقدر.

Nurdan Katreler

Allah, Hakîm’dir. Öyle ise, sevap ve ikab abes değildir; ancak istihkaka göredir. Öyle ise, ıztırar ve cebir yoktur.

İşaratü'l-İcaz, s. 92

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