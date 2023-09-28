Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر چركين گورونن شيئڭ ياراديليشى، چركين دگلدر، گوزلدر؛ و عين زمانده او گبى چركينلرڭ ياراديليشى، محاسنى إكمال ايچوندر. Nurdan Katreler Çirkin görünen şeyin yaratılışı, çirkin değildir, güzeldir; ve aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı, mehasini ikmal içindir. İşaratü'l-İcaz, s. 92

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