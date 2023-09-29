Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّڭ أفعالنده، ترجيح ايديجى بر غرضه، بر علّته إحتياج يوقدر؛ آنجق ترجيح ايديجى، جنابِ حقّڭ إختياريدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakkın ef’alinde, tercih edici bir garaza, bir illete ihtiyaç yoktur; ancak tercih edici, Cenab-ı Hakkın ihtiyârıdır. İşaratü'l-İcaz, s. 93

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