Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فطرت ايله وجدان، إختيارى أمرلرى إضطرارى أمرلردن تفريق ايدن گيزلى بر شيئڭ وجودينه شهادت ايدييورلر. تعيين و تعبيرينه اولان عجز، وجودينه خلل گتيرمز. Nurdan Katreler Fıtrat ile vicdan, ihtiyârî emirleri ıztırarî emirlerden tefrik eden gizli bir şeyin vücuduna şehadet ediyorlar. Tayin ve tabirine olan acz, vücuduna halel getirmez. İşaratü'l-İcaz, s. 93

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