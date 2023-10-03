Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق كائناتده وضع ايتديگى يوكسك نظام گبى، خرده‌بينى حيوانلرڭ باغيرصاقلرنده ده پك اينجه و لطيف بر نظام وضع ايتمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak, kâinatta vaz’ ettiği yüksek nizam gibi, hurdebinî hayvanların bağırsaklarında da pek ince ve latif bir nizam vaz’ etmiştir. İşaratü'l-İcaz, s. 96

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