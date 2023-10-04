Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ ذهنى و فكرى، جنابِ حقّڭ عظمتنه بر مقياس، كمالاتنه بر ميزان، أوصافنڭ محاكمه‌سنه بر واسطه بولمق وسعتنده دگلدر. Nurdan Katreler Beşerin zihni ve fikri, Cenab-ı Hakkın azametine bir mikyas, kemalâtına bir mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüs’atinde değildir. İşaratü'l-İcaz, s. 96

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.