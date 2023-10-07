Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قلب ايمانڭ محلّى اولديغى گبى، أڭ أوّل صانعى آرايان و ايسته‌ين و صانعڭ وجودينى دلائليله إعلان ايدن، قلب ايله وجداندر. Nurdan Katreler Kalp imanın mahalli olduğu gibi, en evvel Sâni’i arayan ve isteyen ve Sâni’in vücudunu delâiliyle ilân eden, kalp ile vicdandır. İşaratü'l-İcaz, s. 98

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