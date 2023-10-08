Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عدم، شرِّ محض اولديغى گبى، بتون مصيبت و معصيتلرڭ ده مرجعيدر؛ وجود ايسه، وَلَوْ جهنّم ده اولسه، خيرِ محضدر. Nurdan Katreler Adem, şerr-i mahz olduğu gibi, bütün musibet ve masiyetlerin de merciidir; vücud ise, velev Cehennem de olsa, hayr-ı mahzdır. İşaratü'l-İcaz, s. 102

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