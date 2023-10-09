Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنايتڭ لكه‌سنى إزاله ويا خجالتنى تخفيف وياخود إجراىِ عدالته إشتياق ايچون جزايى حسنِ رضا ايله قبول ايتمك، روحڭ فطرى اولان شأنيدر. Nurdan Katreler Cinayetin lekesini izale veya hacaletini tahfif veyahut icra-i adalete iştiyak için cezayı hüsn-ü rıza ile kabul etmek, ruhun fıtrî olan şe’nidir. İşaratü'l-İcaz, s. 102

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