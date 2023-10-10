Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دشمن، مجهول اولديغى زمان داها ضررلى اولور، قانديريجى اولورسه داها خبيث اولور، آلداتيجى اولورسه فسادى داها شديد اولور، داخلى اولورسه ضررى داها عظيم اولور. Nurdan Katreler Düşman, meçhul olduğu zaman daha zararlı olur, kandırıcı olursa daha habis olur, aldatıcı olursa fesadı daha şedid olur, dâhilî olursa zararı daha azîm olur. İşaratü'l-İcaz, s. 103

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