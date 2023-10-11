11 Ekim 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
داخلى دشمن قوّتى طاغيتييور، جسارتى آزالتييور؛ خارجى دشمن ايسه، بِالعكس عصبيتى شدّتلنديرر، صلابتى آرتيرر.
Nurdan Katreler
Dâhilî düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır; haricî düşman ise, bilakis asabiyeti şiddetlendirir, salâbeti arttırır.
İşaratü'l-İcaz, s. 103
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