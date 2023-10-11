Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر داخلى دشمن قوّتى طاغيتييور، جسارتى آزالتييور؛ خارجى دشمن ايسه، بِالعكس عصبيتى شدّتلنديرر، صلابتى آرتيرر. Nurdan Katreler Dâhilî düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır; haricî düşman ise, bilakis asabiyeti şiddetlendirir, salâbeti arttırır. İşaratü'l-İcaz, s. 103

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