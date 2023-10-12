Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفاقڭ جنايتى، إسلام اوزرينه پك بيوكدر. عالمِ إسلامى زلزله‌يه معروض بيراقان نفاقدر. Nurdan Katreler Nifakın cinayeti, İslâm üzerine pek büyüktür. Âlem-i İslâm’ı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. İşaratü'l-İcaz, s. 103

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