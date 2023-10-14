Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إستهزا، خدعه، ايكى يوزليلك، حيله، كذب، ريا گبى كوتو أخلاقلر منافقده وار؛ كافرده او درجه يوقدر. Nurdan Katreler İstihza, hud’a, ikiyüzlülük, hile, kizb, riya gibi kötü ahlâklar münafıkta var; kâfirde o derece yoktur. İşaratü'l-İcaz, s. 103

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