Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بعضًا كوتولك إفشا ايديلمه‌سه تدريجًا زائل اولماسى إحتمالى واردر. فقط تشهير ايديلديگى تقديرده، كوتولگو ياپان كمسه‌نڭ حدّتنى تحريك ايدر، فنالغي داها فضله ياپماسنه باعث اولور. Nurdan Katreler Bazen kötülük ifşa edilmezse tedricen zâil olması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde, kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına bâis olur. İşaratü'l-İcaz, s. 104

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