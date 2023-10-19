Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان مكرّمدر. بو [نفاق] گبى رذالتي ايشله‌مك، إنسانيتڭ شانندن دگلدر. Nurdan Katreler İnsan mükerremdir. Bu [nifak] gibi rezaleti işlemek, insaniyetin şânından değildir. İşaratü'l-İcaz, s. 104

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