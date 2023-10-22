Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورِ ايمانڭ، إنسانڭ بتون أفعال و آثارينه صحّت و إستقامتى ويرمك، شاننده‌در. Nurdan Katreler Nur-u imanın, insanın bütün ef’al ve âsârına sıhhat ve istikameti vermek, şânındandır. İşaratü'l-İcaz, s. 112

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