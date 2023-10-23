Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فساد قلبده‌در. بر شيئڭ أساسى، قلبى بوزوق اولورسه، تفرّعاتنى تعمير ايتمك بر فائده‌يى تشكيل ايتمز. Nurdan Katreler Fesat kalptedir. Bir şeyin esası, kalbi bozuk olursa, teferruatını tamir etmek bir faydayı teşkil etmez. İşaratü'l-İcaz, s. 112

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