Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فطرتدن حقيقت چيقار. فطرت، حقيقتلره مرجع بر مصدردر. فساد و خراب ايسه عارضى بر مرضدر. چونكه أشياده أصل، صحّتدر. مرض ايسه عارضيدر. Nurdan Katreler Fıtrattan hakikat çıkar. Fıtrat, hakikatlere merci bir masdardır. Fesat ve harap ise ârızî bir marazdır. Çünkü eşyada asıl, sıhhattir. Maraz ise ârızîdir. İşaratü'l-İcaz, s. 112

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