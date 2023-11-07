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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Nurdan Katreler

07 Kasım 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآنِ كريمڭ نفاقڭ عليهنه كثرتله ياپديغى شدّتلى تهديدلر و تقبيحلرڭ سببى، آنجق و آنجق عالمِ إسلامڭ نفاق شُعْبه‌لرندن گورديگي ضربه‌لردر.

Nurdan Katreler

Kur’ân-ı Kerîm’in nifakın aleyhine kesretle yaptığı şiddetli tehditler ve takbihlerin sebebi, ancak ve ancak âlem-i İslâm’ın nifak şubelerinden gördüğü darbelerdir.

İşaratü'l-İcaz, s. 123

 

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